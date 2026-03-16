Kazakistan Referandumu Huzur İçinde Gerçekleşti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kazakistan'da dün (15 Mart) düzenlenen, ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Referandum neticesinde Kazakistan Anayasası'nda kabul edilen değişikliklerin Kazakistan için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.