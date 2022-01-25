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Kazakistan şimdi de karanlığa gömüldü! Aynı hat üzerindeki Kırgızistan ve Özbekistan'da da elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika

Kazakistan şimdi de karanlığa gömüldü! Aynı hat üzerindeki Kırgızistan ve Özbekistan'da da elektrik kesintileri yaşanıyor

25.01.2022 11:57
Kazakistan şimdi de karanlığa gömüldü! Aynı hat üzerindeki Kırgızistan ve Özbekistan'da da elektrik kesintileri yaşanıyor

Doğal gaz zammı sebebiyle sokakların karıştığı Kazakistan, şimdi de elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Kesintiden aynı hat üzerinden elektrik alan Kırgızistan ve Özbekistan da etkilendi.

Doğal gaz zammı nedeniyle yıl başında şiddetli protestoların yaşandığı Kazakistan'da bu kez elektrik kesintileri başladı. Kazakistan'da kış ortasında elektrik şebekelerinde oluşan arıza nedeniyle voltaj düşüklüğü başladı. Bunun üzerine Kazakistan'ın Almatı şehri başta olmak üzere güney illerinde elektrikler tamamen kesildi.

ÜRETİM DURDU

Dünden beri kesik olan elektriklerin tekrar verilmesi için çalışma başlatıldığı duyurulurken ülkede banka, fabrika, alışveriş merkezleri ve birçok alanda üretimin durduğu açıklandı.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA DA KESİNTİ YAŞANDI

Kazakistan'da başlayan elektrik kesintisinden aynı hat üzerinden elektrik alan Kırgızistan ve Özbekistan da etkilendi. Kırgızistan'dan yapılan açıklamada, başkent Bişkek ve en büyük ikinci şehir olan şehrinde elektriklerin kesildiği duyuruldu. Birçok şehirde de elektrikler kesilirken ülkede mobil telefon ve internet bağlantılarında da kesinti yaşandığı aynı zamanda üretim ve hizmet sektöründe aksaklıklar yaşandığı öğrenildi.

Özbekistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da sabah saatlerinde ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri başladığını duyurdu. Sorununun çözümü için çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın tek bir elektrik şebekesinden faydalandığı hatırlatıldı. Her ülke tarafından elektriklerin tekrar sağlanması yönünde açıklama yapılırken hastanelerdeki jeneratörler sayesinde hastaların tedavilerine devam edilebildiği öğrenildi.

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Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Doğalgaz, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kazakistan şimdi de karanlığa gömüldü! Aynı hat üzerindeki Kırgızistan ve Özbekistan'da da elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kazakistan şimdi de karanlığa gömüldü! Aynı hat üzerindeki Kırgızistan ve Özbekistan'da da elektrik kesintileri yaşanıyor - Son Dakika
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