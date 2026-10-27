KDC\'de Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 887\'ye yükseldi

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde mayıs ayından bu yana devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 10 bini aştı. Ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 887'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) kamu sağlığı yetkilileri tarafından açıklanan son verilerde, ülkede tespit edilen doğrulanmış Ebola vakası sayısının 10 bin 60'a ulaştığı, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 4 bin 887 olduğu bildirildi. Ölüm oranının yüzde 48,6 olarak kaydedildiği salgının, KDC'nin 26 eyaletinden 8'inde bulunan 66 sağlık bölgesini etkisi altına aldığı aktarıldı.

Nadir görülen 'Bundibugyo' türünün yol açtığı mevcut salgın, ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını olmasının yanı sıra Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından kıta genelinde kaydedilen en büyük ikinci salgın konumuna geldi.