Kebap satıcısı fotoğrafı, uluslararası bir yiyecek fotoğrafçısı yarışmasında birincilik getirdi - Son Dakika
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Kebap satıcısı fotoğrafı, uluslararası bir yiyecek fotoğrafçısı yarışmasında birincilik getirdi

27.04.2022 12:14
Kebap satıcısı fotoğrafı, uluslararası bir yiyecek fotoğrafçısı yarışmasında birincilik getirdi

İngiltere'de düzenlenen Pink Lady Yılın Yiyecek Fotoğrafıçısı 2022 yarışmasında 'Sokak Yiyeceği' dalında Debdatta Chakraborty "Kebabiyana" isimli fotoğrafıyla birinciliği aldı.

İngiltere'de düzenlenen Pink Lady Yılın Yiyecek Fotoğrafıçısı 2022 yarışmasında 'Sokak Yiyeceği' dalında Debdatta Chakraborty "Kebabiyana" isimli fotoğrafıyla birinciliği aldı. Birincilik ödülü getiren fotoğrafta dumanlar içinde kebap yapan bir adam görülüyor.

Hindistanlı Chakraborty, Keşmir Vadisi'nde bulunan Sri Nagar kentindeki bir ara sokakta çektiği ve kebap yapan bir adamı gösteren fotoğrafı İngiltere'de 'Sokak Yiyeceği' dalında birinciliği aldı. İkincilik ödülünü, Bangladeşli fotoğraf sanatçısı Syed Mahabubul Kader'in Dakka'da yağmur altında meyve satıcısını gösteren fotoğrafı "Kentte Yağmur" aldı.

Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı yarışması ilk defa 2011'de başladı. Profesyonel ve profesyonel olmayan, yaşlı ve genç herkese açık olan Ödüller, dünyanın dört bir yanından yemek fotoğrafçılığı ve filmlerinde en iyileri seçiyor. 2011'den beri 96 ülkeden 80 binden fazla fotoğraf ve film ödüllere katıldı.

Kebap satıcısı fotoğrafı, uluslararası bir yiyecek fotoğrafçısı yarışmasında birincilik getirdi
Kebap satıcısı fotoğrafı, uluslararası bir yiyecek fotoğrafçısı yarışmasında birincilik getirdi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kebap satıcısı fotoğrafı, uluslararası bir yiyecek fotoğrafçısı yarışmasında birincilik getirdi - Son Dakika


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