Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu

14.05.2022 12:14
Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu

Model Kendall Jenner katıldığı bir programda salatalıkla yaşadığı imtihan sosyal medyada gündem oldu. Salatalığı kesmekte zorlandığı görülen Kendall'ın bu anları çok fazla sayıda yorum aldı.

Kardashian ve Jenner ailesinin ikonu Kendall Jenner, ailesinin 'The Kardashians' adlı reality şovunda salatalık kesmeye çalıştığı anlar ile gündeme geldi. Şovun izleyicileri tarafından eleştirilen süper modelin görüntüleri, adeta viral oldu.

NBA'DEN DÖRDÜNCÜ SEVGİLİ

Devin Booker, daha önce Ben Simmons, Blake Griffin ve Kyle Kuzma ile aşk yaşayan Jenner'ın NBA'den dördüncü sevgilisi. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen ünlü model, ilk kez bir ilişkisini gözler önünde yaşıyor. Bu durum, ikili hakkındaki dedikoduların sürekli magazin gündemine gelmesine sebep oluyor. Yaklaşık iki yıldır Devin Booker'la (25) birlikte olan Jenner, geçtiğimiz ocak ayında basketbolcu sevgilisi ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. "Hafta sonum" notunu taşıyan gönderi 8.5 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Phoenix Suns'ın yıldızının sol elindeki yüzük ise, modelin hayranlarının dikkatini çekti. Bunun üzerine çiftin gizlice evlendiği iddia edilirken; Jenner ile Booker'ın ilişkisi bir anda 'gizli nikâh' dedikodusuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kendall Jenner'ın salatalıkla imtihanı! Sosyal medyada alay konusu oldu
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SON DAKİKA: Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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