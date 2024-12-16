Kerç Boğazı\'nda Fırtına İki Rus Tankerine Zarar Verdi

Dünya

KERÇ Boğazı'nda fırtına nedeniyle iki kaza meydana geldi. Kazalarda 2 Rus tankerinden biri sürüklendi, diğeri ise ikiye bölündü.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşım Ajansından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz sularında bulunan 'Volgoneft-212' ve 'Volgoneft-239' tanker gemileri fırtına nedeniyle kaza yaptı. Gemilerden biri karaya otururken, diğeri de ikiye bölünerek sürüklendi. Volgoneft 212 isimli petrol tankerindeki 13 denizci sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sürüklenen Volgoneft-239 petrol tankerindeki 15 denizci ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yetkililer, iki Rus petrol tankerinin ağır hasar almasıyla bölgede petrol sızıntısı yaşandığını duyurdu.