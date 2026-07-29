Kıbrıs'ta 5+1 Toplantı Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs'ta 5+1 Toplantı Umudu

Kıbrıs\'ta 5+1 Toplantı Umudu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erhürman, güvence altına alınacak bir 5+1 toplantısının önemini vurguladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresi dolmadan genişletilmiş bir 5+1 toplantısı düzenlenme ihtimalinin düşük olmadığını belirterek, "Sonuç üreteceği önceden güvence altına alınmış bir 5+1 istiyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. BM Genel Sekreteri Guterres'in heyetiyle adaya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin Guterres'in adaya gelmesinden önceki döneme göre daha umutlu olduğunu ifade etti. Üçlü görüşmeden çok somut çıktılar elde edilememesine karşın ziyareti olumlu ve önemli bulduğunu kaydeden Erhürman, Guterres'in görev süresi dolmadan bir 5+1 toplantısı ihtimalinin düşük görünmediğini bildirdi.

Erhürman, Guterres'in açıklamalarında güven yaratıcı önlemler ve metodoloji konusundaki hazırlıklara özel bir önem atfettiğinin altını çizerek, bu alanlarda anlamlı ilerleme sağlanmasıyla 'çözüme giden yolun taşlarının doğru döşeneceğini' vurguladı. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısının önemine dikkati çeken Erhürman, "Sonuç üreteceği önceden güvence altına alınmış bir 5+1 istiyoruz" diye konuştu.

Liderler olarak üçlü görüşmeden 'ev ödevleri' ile ayrıldıklarını söyleyen Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin açıklamalarının çok net olduğunu, güven yaratıcı önlemler ve metodoloji konularında ilerleme beklendiğini dile getirdi. 'Bu kez farklı olacak' yaklaşımının, 'metodoloji' kavramının Guterres'in açıklamalarında yer bulmasıyla ete kemiğe büründüğünü aktaran Erhürman, önlerinde artık doğru bir yol haritası bulunduğunu ve sürece katkı sağlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıbrıs'ta 5+1 Toplantı Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Şırnak’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor Visa, verimlilik için 2 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 18:33:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs'ta 5+1 Toplantı Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.