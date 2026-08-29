Kıbrıs'ta Şiddetli Yağış ve Fırtına Alarmı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji Dairesi tarafından turuncu alarm ilan edilirken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklarında ise fırtına sebebiyle çifte hortum meydana geldi.

Kıbrıs genelinde etkisini gösteren fırtına ve olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle KKTC Meteoroloji Dairesi, saat 10.00 ile 19.00 arasında geçerli olmak üzere 'turuncu alarm' durumuna geçildiğini bildirdi.

Yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, yaşanabilecek yıldırım düşmesi ve su baskını risklerine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini için tedbirli olmaları istendi. Olası olumsuzluklara karşı riskli bölgelerden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, fırtınanın etkili olduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ise deniz üzerinde çifte hortum oluştuğu görüldü.