Kiev\'e Balistik Füze Saldırısı

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin balistik füze saldırısı altında olduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırının yerel saat 01.30 sıralarında başladığını kaydeden Kliçko, kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığını aktardı. Kliçko, Kiev'in iki ayrı semtindeki bazı depoların hasar gördüğünü vurgulayarak, "Golosiyvskiy semtinde, bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgelere intikal ediyor" ifadelerini kullandı.