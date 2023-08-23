Kim Jong Un Sel Felaketinin Ardından Gömlek ve Mandal Tercihini Sergiledi - Son Dakika

Kim Jong Un Sel Felaketinin Ardından Gömlek ve Mandal Tercihini Sergiledi

Kim Jong Un Sel Felaketinin Ardından Gömlek ve Mandal Tercihini Sergiledi
Son Güncelleme: 23.08.2023 13:53

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, sel felaketi sonrası incelemelerde bulunurken garip ayakkabı tercihini sergiledi. Parlak beyaz uzun kollu bir gömlek, siyah pantolon ve uyumlu mandallar giyen lider, suya kadar giderken etkili bir şekilde korunamadı. Kim Jong Un daha önce de mandallarla görülmüş ve sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Sel felaketi sonucunda tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla ilgili olarak lider, başbakanı eleştirdi ve felaketi insan kaynaklı bir felaket olarak nitelendirdi. Bu felaket, ülkenin zaten var olan gıda krizi endişelerini daha da artırdı ve Kim Jong Un'un kabineyi yeniden düzenleme fırsatı bulabileceği belirtildi.

Kim Jong Un, sel felaketi sonrası oluşan çamur ve sulak alanları incelediği sırada parlak beyaz uzun kollu bir gömlek, siyah pantolon ve uyumlu mandallar giydi. Ancak bu yaz ayakkabıları, kendisini ve etrafındaki insanları, beline kadar ulaşan suya kadar giderken etkili bir şekilde korumaktan uzaktı.

Kuzey Kore lider iKim Jung Un sel bölgesini ziyaret ettiği sırada yanındaki yetkililer ile beraber göbeğine kadar suya girdi

Bu, Kim Jong Un'un garip ayakkabı tercihini sergilediği ilk kez değildi. Daha önce 2021 yılında yaptığı bir konuşmada da mandallar giyerek görülmüştü. O dönemde lider, siyah bir smokin ve uyumlu mandallarla görünmüş, üç haftalık bir görünmeme sonrasında sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Kuzey Kore lider iKim Jung Un sel bölgesini ziyaret ettiği sırada yanındaki yetkililer ile beraber göbeğine kadar suya girdi

Bu son mandal görünümü, ülkenin batı sahilindeki felaket sonrasında geldi. Deniz suyunun bir seti tahrip etmesi sonucu, 560 hektardan fazla arazi sular altında kalmıştı. Bu alanın neredeyse yarısı pirinç tarlasıydı. Durumu değerlendiren Kim Jong Un, hükümet yetkililerine yönelik eleştirilerde bulundu ve başbakan Kim Tok Hun'u, tahrip olan seti denetlemekte ihmalkar davrandığı gerekçesiyle hedef aldı.

Kuzey Kore lider iKim Jung Un sel bölgesini ziyaret ettiği sırada yanındaki yetkililer ile beraber göbeğine kadar suya girdi

Kuzey Kore lideri, yetersiz drenaj sistemi nedeniyle meydana gelen sel felaketini "esas olarak başbakanın zayıf çalışma tutumuna ve yanlış bakış açısına" bağladı. Kim Jong Un sonuç olarak, felaketi insan kaynaklı bir felaket olarak nitelendirdi, ilgili yetkilileri "ciddi şekilde sorumluluktan kaçmakla" suçladı ve onları "devlet ekonomik çalışmalarını olumsuz etkilemekle" suçladı.

Sel felaketi sonucunda can kaybı olmamış olsa da, bu felaket ülkenin zaten var olan gıda krizi endişelerini daha da artırdı. Güney Kore'deki Kyungnam Üniversitesi'nde Kuzey Kore çalışmaları profesörü Lim Eul-chul, Kim Jong Un'un felaketi ülkenin son ekonomik zorluklarının nedeni olarak öne çıkarabileceğini ve kabineyi yeniden düzenleme fırsatı bulabileceğini belirtti. Lim, "Kim Jong Un, ulusal ekonominin istediği kadar gelişmediğinden açıkça rahatsız görünüyor gibi görünüyor," dedi.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Kim Jong Un Sel Felaketinin Ardından Gömlek ve Mandal Tercihini Sergiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Jong Un Sel Felaketinin Ardından Gömlek ve Mandal Tercihini Sergiledi - Son Dakika
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