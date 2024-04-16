Kırım'da terk edilmiş bir eğlence parkı içindeki bir hayvanat bahçesinde çıkan korkunç yangında 200'den fazla egzotik hayvan öldü. Yevpatoria'daki beş katlı hayvanat bahçesinde yangın yayıldığında timsahlar, yılanlar, sürungenler, maymunlar ve kuşlar gibi hayvanlar telef oldu.
Rusya Bölgesel Soruşturma Departmanı, yerel saatle sabah 3'te başlayan yangının, sabah 7'de tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Yangının neden olduğu tahribat 625 metrekarelik bir alanı kapladı ve itfaiyecilerin yanan kafeslerden hayvanları kurtarması zorlaştı.
Hayvanat bahçesi alanında bulunan saman gibi kolay yanıcı maddelerin fazlalığı, yangının beklenenden daha zor söndürülmesine neden oldu.
Acil servislerden bir temsilci şöyle dedi: "200'den fazla hayvanat bahçesi sakini öldü. İlk katta bulunan ayıların yaşadığı alan ve birkaç diğer hayvan kurtarıldı."
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları sadece iki ayıyı kurtarabildi. Ayrıca, bir odada dumanla dolarken hareketsiz bulunan bir kadın da vardı. Kadının durumunun stabil olduğu ve şu anda tıbbi gözetim altında olduğu düşünülüyor.
Yangının nasıl çıktığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, soruşturma devam ediyor.
Hayvanat bahçesi, yerel halk arasında egzotik hayvanlarıyla bilinen "Tropik Park" olarak tanınıyor. Yevpatoria tatil kompleksinin merkezinde, Tokarev Caddesi üzerinde terk edilmiş bir çocuk eğlence parkı içinde bulunuyor.
Zemin kat çeşitli hayvanları barındırıyor; timsahlar, lemur, maymun, papağan, piton, kaplumbağa, domuz ve hamsterlar burada yer alıyor. İkinci katta sürüngenler ve örümcekler, üçüncü katta renkli ve enerjik kuşlar bulunuyor. En üst iki kat ise daha fazla primat ve diğer memelilere ev sahipliği yapıyor.
Hayvanat bahçesi, yerel halkın çeşitli hayvanları besleme şansı elde edebildiği popüler bir destinasyon olmuştu.
Son Dakika › Dünya › Kırım'da Yangında 200'den Fazla Egzotik Hayvan Öldü - Son Dakika
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