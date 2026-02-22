Kırım Tatarları İçin İftar Programı

Haber: İlhan BABA

(NEUSS) – Almanya'nın Neuss kentinde faaliyet gösteren Türk Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına onur konuğu olarak katılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Kırım Tatarlarının varlık mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program için Kiev'den gelen Çubarov, yaptığı konuşmasında Almanya'da yaşayan Kırım Tatarlarının kimliklerini koruma mücadelesine değinerek Kırım'ın özgürlüğünün önemine dikkat çekti. Çubarov, aile yapısının korunması ve toplumun güçlenmesi için teşkilatlanmanın gerekliliğini vurguladı.

Etkinliğe, Ukrayna Düsseldorf Başkonsolosluğu temsilcisi Oleksandra Kozhema, EkoAvrasya Ukrayna Başkanı İsmail Hacığlu, Almanya Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Altınışık ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, federasyon üyeleri ve vatandaş katıldı.

Türk Federasyonu Bölge Başkanı Tansel Çiftçi, etkinliğe katılımı dolayısıyla Çubarov'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.