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Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor! - Son Dakika

Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!

07.12.2021 12:10
Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!

Bilim insanları Avustralya'nın Tazmanya adasında "Dünya'nın Karakutusu" adı verilen bir yapı inşa ediyor. Devasa çelik monolit, uçak kazalarında felakete neyin yol açtığına dair bilgi edinmek için kullanılan karakutulardan ilham alınarak tasarlanıyor.

Benzer şekilde bu yapı da iklim krizinin sebep olacağı "kıyametten" sonra insanlara ne olduğunu ve nelerin ters gittiğini anlatacak ipuçlarına ev sahipliği yapacak.

Söz konusu monolitte Güneş enerjisiyle çalışan sabit diskler yer alacak. Bu disklerin her biri dünyanın karşı karşıya olduğu en kasvetli sorunlarla ilgili gerçek zamanlı bilimsel güncellemeler ve analizlerle dolacak.

TÜRLERİN YOKUŞUNU KAYDEDECEK

Böylelikle iklim değişikliği, türlerin yok oluşu, çevre kirliliği ve bunların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili bilgilerin tümü kayıt altına alınacak.

Proje, Tazmanya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, pazarlama ajansı Clemenger BBDO ve sanat kolektifi The Glue Society'nin işbirliğiyle geliştiriliyor.

Independent Türkçe'de yer alan çeviriye göre araştırmacılar; bu projede, yok oluştan sonra yeniden evrimleşecek veya Dünya'yı ziyaret edecek zeki canlıların ya da hayatta kalmayı başarabilecek insan gruplarına 21. yüzyılda insanlığın başına neler geldiğini anlatmayı amaçlıyor.

Projenin internet sitesinde, "Yaşam tarzımızı büyük ölçüde değiştirmezsek, iklim değişikliği ve diğer insan kaynaklı tehlikeler uygarlığımızın çökmesine neden olacak" ifadeleri yer alıyor.

VERİLER GELECEK NESİLLER İÇİN GÜVENLE SAKLANACAK

Dünya'nın Karakutusu bu felakete doğru attığımız her adımı kaydedecek. Gezegenimizin sağlık durumuna ilişkin yüzlerce veri sürekli olarak toplanacak ve gelecek nesiller için güvenli bir şekilde saklanacak.

Söz konusu proje, aslında Norveç'teki benzer bir yapıyı çağrıştırıyor. "Kıyamet Günü Kasası" diye bilinen Svalbard Küresel Tohum Kasası adlı bu yapıda dünyadaki tüm tohumlardan örnekler yer alıyor.

Bu yapı da doğadaki tahribatın bitki örtüsünün dengesini bozacağı öngörüsüyle inşa edilmişti. Tohumların korunmasıyla gelecekte sürdürülebilir tarımın yeniden tahsis edilmesi amaçlanıyor.

Kıyamet, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor! - Son Dakika Dünya


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