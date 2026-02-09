Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş

Haberin Videosunu İzleyin
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu\'dan tekne almak için gelmiş
09.02.2026 20:23  Güncelleme: 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu\'dan tekne almak için gelmiş
Haber Videosu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Ordu'dan İstanbul'a balıkçı teknesi almaya gelen Ünlü'nün, dönüş yolunda teknesinin batmış olabileceği düşünülüyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında olduğu, Ordu'dan İstanbul'a balıkçı teknesi almaya geldiği ve deniz yoluyla dönerken Kocaeli Kefken açıklarında teknesinin batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yenimahalle mevkiinde sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyı üzerinde halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde sahilde bulunan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait olduğu öğrenildi.

ORDU'DAN TEKNE ALMAK İÇİN GELMİŞ

Ekipler, Ordu'da İstanbul'a balıkçı teknesi almaya geldiği ve deniz yoluyla dönerken teknesinin batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. İhtimali üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Kaynak: İHA

Mustafa Ünlü, İstanbul, Sakarya, Karasu, Güncel, Dünya, Ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam’da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı

20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:38:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.