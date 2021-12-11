Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Tompkins Square Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrenciler bir süreden bu yana okuldaki erkek öğrencilerin kendilerini taciz ettiğini belirtiyordu. Bu durumu okul yönetimine bildiren öğrencilerin iddiasına göre okul yönetimi konuyla ilgili hiçbir şekilde önlem almadı.

SON ÇAREYİ GÖSTERİ YAPMAKTA BULDULAR

Uzun süreden bu yana mücadele ettikleri taciz olaylarından bunalan öğrenciler, sorunlarını dile getirmek için hemen okulun yan tarafındaki parkta bir araya geldi. Yaklaşık 100 kız öğrenci, okuldaki taciz olaylarına karşı acilen önlem alınmasını istedi.

"HAREKETE GEÇİLMEMESİ ÜZÜCÜ"

Protesto gösterisini düzenleyen 13 yaşındaki kız öğrenci Esme Thorne, "Okulda defalarca tacize uğradıktan sonra konuyu yönetime bildirdim fakat yine de bir geri dönüş alamadık. Başıma gelenlerden sonra uzun süre ağladım" ifadelerini kullandı.

"KOT PANTALON GİYMEK ZORUNDA KALDIM"

Yine eylemlere katılan bir başka öğrenci, okuldaki taciz olayları nedeniyle etek dahi giyemediğini ve okula kot pantolonla gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

VELİLER DE İSYAN ETTİ

Söz konusu olay, velilere de intikal etti. Gösteri yapan öğrencilerden birinin annesi olan Clara Lin, "Çocuklarımız sürekli tacize uğradığı için okulu artık güvenli bir yer olarak görmüyoruz. Çocuklar da okula gitmek istemiyorlar. Sorunlarını dile getirmek için de böyle bir yol izlediler. Destekçileri de hayli fazla" dedi.