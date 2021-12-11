Üye Girişi
Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı - Son Dakika

Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı

11.12.2021 15:34
Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı

ABD'de bulunan Tompkins Square Ortaokulu'nda öğrenim gören 100 kız öğrenci, okulda erkeklerin kendilerini taciz ettiğini ancak okul yönetimin bu duruma karşı önlem almadığını belirterek okulun hemen yanındaki parkta gösteri düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Tompkins Square Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrenciler bir süreden bu yana okuldaki erkek öğrencilerin kendilerini taciz ettiğini belirtiyordu. Bu durumu okul yönetimine bildiren öğrencilerin iddiasına göre okul yönetimi konuyla ilgili hiçbir şekilde önlem almadı.

SON ÇAREYİ GÖSTERİ YAPMAKTA BULDULAR

Uzun süreden bu yana mücadele ettikleri taciz olaylarından bunalan öğrenciler, sorunlarını dile getirmek için hemen okulun yan tarafındaki parkta bir araya geldi. Yaklaşık 100 kız öğrenci, okuldaki taciz olaylarına karşı acilen önlem alınmasını istedi.

"HAREKETE GEÇİLMEMESİ ÜZÜCÜ"

Protesto gösterisini düzenleyen 13 yaşındaki kız öğrenci Esme Thorne, "Okulda defalarca tacize uğradıktan sonra konuyu yönetime bildirdim fakat yine de bir geri dönüş alamadık. Başıma gelenlerden sonra uzun süre ağladım" ifadelerini kullandı.

100 kız öğrenci, tacizlerden bunalıp okul yönetimine karşı isyan bayrağı çekti

"KOT PANTALON GİYMEK ZORUNDA KALDIM"

Yine eylemlere katılan bir başka öğrenci, okuldaki taciz olayları nedeniyle etek dahi giyemediğini ve okula kot pantolonla gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

VELİLER DE İSYAN ETTİ

Söz konusu olay, velilere de intikal etti. Gösteri yapan öğrencilerden birinin annesi olan Clara Lin, "Çocuklarımız sürekli tacize uğradığı için okulu artık güvenli bir yer olarak görmüyoruz. Çocuklar da okula gitmek istemiyorlar. Sorunlarını dile getirmek için de böyle bir yol izlediler. Destekçileri de hayli fazla" dedi.

Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Square, Taciz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cenazeye giderken yaşanan kazada hayatını kaybettiler! Yakınları morg kapısında perişan oldu 15:34 Cenazeye giderken yaşanan kazada hayatını kaybettiler! Yakınları morg kapısında perişan oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip 12:55 İkinci el oto piyasasında kısır döngü! Alıcı da satıcı da aynı dertten muzdarip Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu

Son Dakika Haberleri
15:34 Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı
15:31 Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler
15:16 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak
15:14 Esra Erol'un programıyla tanınan zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitiyor mu?
14:57 İBB minibüsleri taksiye dönüştürme kararı almıştı! Mahkeme kararı durdurdu
14:53 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?
14:45 Meğer estetik harikasıymış! Alişan'ın eşi Buse Varol'un yıllar önceki görüntüleri herkesi şaşırttı
14:42 İstanbul'a kar geliyor! Çarşamba günü berenizi takmayı, eldivenlerinizi giymeyi unutmayın
14:41 2022'de açılması beklenen İstanbul Finans Merkezi kiracılarını bekliyor
14:38 Danilo Zanna'nın eşi konuştu: Yalan bir hayat yaşamak istiyor, nafaka vermiyor, evi istiyor
Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı         
15:37
Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Sergen Yalçın'dan futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler         
15:32
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık Mercedes'ten Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı sonrası ilk açıklama: İhaleler uygun oldukça katıldık         
22:07
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
21:36
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 15:43:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kız öğrencilerin taciz isyanı! ABD'li öğrenciler okul yönetimine bayrak açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement