KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki gemi kazasında sağlık ekiplerine teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki gemi kazasında sağlık ekiplerine teşekkür etti

KKTC Başbakanı Üstel, Girne\'deki gemi kazasında sağlık ekiplerine teşekkür etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında sağlık çalışanlarının büyük seferberlik gösterdiğini belirterek tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerine teşekkür etti. Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sağlık çalışanlarının büyük bir seferberlik anlayışıyla harekete geçtiğini belirterek, "Görevli kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarından meydana gelen gemi kazası sonrasında ilk andan itibaren büyük bir seferberlik yaşandığını bildirdi. Üstel açıklamasında, "Girne açıklarında 7 gün önce meydana gelen deniz kazasının daha ilk dakikalarında, sağlık çalışanlarımız büyük bir seferberlik anlayışıyla harekete geçmiştir. Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda 21 ambulans ve 63 personel süratle limana sevk edilmiş, 25 doktor ve 30 hemşire olay yerinde ilk müdahalelere başlamıştır. Devlet, üniversite, askeri ve özel hastanelerimiz eş zamanlı olarak alarma geçirilmiştir. 267 yolcudan sağ kurtarılan 239 insanımızın tamamı hastanelere sevk edilmiş, gerekli muayene ve sağlık kontrollerinden geçirilmiştir. Bunlardan 132'si ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelere yatırılmış, 4 kazazedemiz yoğun bakımda tedavi altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca 139 hekim ile yaklaşık 200 hemşire ve sağlık çalışanının görev yaptığını kaydeden Üstel, "Kazazedelerimizin triyaj, ilk müdahale, sevk ve tedavileri koordineli şekilde gerçekleştirilmiştir. 19 psikiyatri uzmanı ve 17 klinik psikologdan oluşan ekiplerimiz de kazazedelerimize, hayatını kaybeden ve kayıp insanlarımızın yakınlarına destek vermiştir. 5 Eylül itibarıyla kamu ve üniversite hastanelerimize yatırılan 132 kazazedemizden 131'i taburcu edilmiştir. Yalnızca 1 kazazedemizin yatarak tedavisi devam etmekte olup sağlık durumu hızla iyiye gitmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören kazazedemiz kalmamıştır. Kazada şu ana kadar 13 insanımızı kaybettik. Kayıp 15 insanımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. İlk dakikadan bugüne büyük bir özveriyle görev yapan devlette, özelde ve üniversite hastanelerimizdeki tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, psikologlarımıza, ambulans ekiplerimize ve sürece katkı koyan tüm sağlık kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla kazazedelerimizin, kayıplarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Acil Durum, Ünal Üstel, Kıbrıs, Dünya, Girne, Kamu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki gemi kazasında sağlık ekiplerine teşekkür etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu sesiyle beğeni topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu Meksika’da milletvekili aracında silahla vurulmuş halde bulundu
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

08:27
Kudüs’te manastır önünde tepki çeken hareket Polisler peşine düştü
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü
07:49
Ekonomide gözler bugüne çevrildi 3 yıllık yol haritası açıklanıyor
Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor
07:27
İran’dan İsrail’e 4 cepheli saldırı planı iddiası Hepsi aynı anda vuracak
İran'dan İsrail'e 4 cepheli saldırı planı iddiası! Hepsi aynı anda vuracak
02:07
Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Baraj kenarındaki buluşma kanlı bitti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
23:49
Aziz Yıldırım’dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler
21:00
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde bulundu
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 08:48:56. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, Girne'deki gemi kazasında sağlık ekiplerine teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement