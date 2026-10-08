KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarındaki kazada 2 naaşın kimliğini DNA ile belirledi - Son Dakika
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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarındaki kazada 2 naaşın kimliğini DNA ile belirledi

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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarındaki kazada 2 naaşın kimliğini DNA ile belirledi
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KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarındaki gemi kazasında ulaşılan iki naaşın kimliğinin DNA ile belirlendiğini açıkladı. Naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu tespit edilirken, 4 naaşın DNA sonucu bekleniyor ve kayıp son kişi aranıyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Yapılan DNA incelemeleri sonucu naaşların Mehmet Nuri Ayran ile Saliha Miray Biçer'e ait olduğu belirlenirken, kayıp son kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, çalışmalar kapsamında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

DİĞER 4 NAAŞIN DNA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Arama çalışmalarında daha önce ulaşılan diğer 4 naaşın DNA inceleme sonuçlarının beklendiği kaydedilen açıklamada, kayıp durumda bulunan son kişiye ulaşılması amacıyla arama faaliyetlerinin kararlılıkla yürütülmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Kaynak: DHA
KıbrısGüncelDünyaKazaSon Dakika

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