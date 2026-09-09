KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis görüşmesi sona erdi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis görüşmesi sona erdi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis görüşmesi sona erdi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in BM ara bölgesinde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in BM ara bölgesinde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, bugün Birleşmiş Milletler (BM) ara bölgesinde bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda baş başa gerçekleştirilen görüşme, saat 10.30'da başladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından liderlerin temasları sona erdi.

Erhürman ile Hristodulidis, 26 Ağustos'taki yaklaşık üç saatlik görüşmelerinin ardından haftada en az bir kez bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis görüşmesi sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis görüşmesi sona erdi - Son Dakika
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