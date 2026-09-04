KKTC'de Girne'de deniz kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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KKTC'de Girne'de deniz kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

KKTC\'de Girne\'de deniz kazasında ölü sayısı 12\'ye yükseldi
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında iki kadının naaşına daha ulaşıldığını ve kazada ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Kayıp 16 kişiyi bulmak için Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerle 7 gün 24 saat arama faaliyetleri devam ediyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında iki insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında iki insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerimizin derin sularda yürüttüğü arama faaliyetleri neticesinde ulaşılan iki naaşın da kadın olduğu belirlenmiştir. Polis Teşkilatımız tarafından kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır. Ulaşılan iki naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 12'ye yükselmiştir. Kayıp 16 insanımıza ulaşmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla arama faaliyetlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarında görev alan tüm ekibin, kayıp kişilere ulaşmak için aynı kararlılık ve hassasiyetle çalışmalarını sürdüreceğini belirten Üstel, "Bu zorlu süreçte ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımıza ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde, TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerimizin komutanlarına ve personeline, arama çalışmalarında gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan tüm askeri ve sivil ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Türk Deniz Kuvvetleri, Ünal Üstel, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'de Girne'de deniz kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

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