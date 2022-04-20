KKTC'de hükümet istifa etti-2 - Son Dakika
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KKTC'de hükümet istifa etti-2

20.04.2022 16:49
KKTC'de hükümet istifa etti-2

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, UBP-DP ve YDP hükümetinin istifasını kabul etti. BRT'nin haberine göre KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, kabinede değişikliğe giderek Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması talebinde bulundu ancak bu talep Tatar tarafından kabul edilmedi. Sucuoğlu daha sonra hükümetin istifasını sundu.Bugün Tatar ve Sucuoğlu arasında yapılan ve yarım saat süren görüşmenin ardından hükümetin istifası kabul edildi.


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Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti! Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

Ersin Tatar, Kıbrıs, Radyo, Tatar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de hükümet istifa etti-2 - Son Dakika


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