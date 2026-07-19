KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçası - Son Dakika
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KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçası

KKTC, Türk Dünyasının Ayrılmaz Parçası
19.07.2026 17:36
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Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin Türk dünyasıyla bağlarını güçlendirmeye vurgu yaptı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "KKTC, adıyla, bayrağıyla ve varlığıyla Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ülkede bulunan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyetini kabul etti. Üstel, TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Bektur Bazakechov ve TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Sekreteri Kadir Yaman'ı makamında ağırladı. Görüşmede KKTC'nin Türk dünyasıyla bağlarının güçlenmesine dikkat çekildi.

Başbakan Üstel, Türk dünyasının KKTC'ye gösterdiği dayanışmanın her geçen gün arttığını belirterek, bunun Kıbrıs Türk halkına umut verdiğini ifade etti. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olma sürecinde ortaya konan güçlü iradenin kendileri için son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Üstel, "KKTC, adıyla, bayrağıyla ve varlığıyla Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır" diye konuştu.

Üstel, gözlemci üyelik sonrası Türk dünyasının temsilcileriyle aynı masa etrafında buluşmanın büyük bir gurur olduğunu söyleyerek, ortak tarih, kültür ve geleceğin önemine işaret etti. Ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda iş birliğinin daha da güçleneceğini dile getiren Üstel, 'Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur' anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmasının sonunda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı tarihi öneme değinen Üstel, TÜRKPA heyetine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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