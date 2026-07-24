Klingbeil'den YENİ Parti'ye Destek - Son Dakika
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Klingbeil'den YENİ Parti'ye Destek

Klingbeil\'den YENİ Parti\'ye Destek
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Almanya SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil, YENİ Parti'nin kuruluşunu tarihi bir başlangıç olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Özgür Özel'e hitaben yayımladığı açık mektupta, YENİ Parti'nin kuruluşunu "demokrasi mücadelesi için güçlü ve tarihi bir başlangıç" olarak nitelendirdi. Özel de mektubu Instagram hesabından paylaştı.

Almanya Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, YENİ Parti'nin kurucusu Özgür Özel'e destek mesajı yayımladı.

Klingbeil, Instagram hesabında paylaştığı açık mektupta, Özel ve yol arkadaşlarının YENİ Parti'yi kurmasının, "Türkiye'de demokrasinin yoğun baskı altında olduğu bir dönemde demokrasi, hukuk devleti ve özgürlük için mücadele edenler adına güçlü bir umut işareti" olduğunu söyledi.

Özel'e hitaben kaleme aldığı mektupta Klingbeil, CHP'nin tarih boyunca birçok baskı ve engellemeyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Şimdi yeni bir yola çıkmak zorundasınız. Bu, partinin tarihinde zor ve hüzünlü bir kopuş anlamına geliyor. YENİ Parti'nin kuruluşu ise demokrasi mücadelesinde güçlü, cesur ve tarihi bir başlangıç anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

SPD adına Özel ve yeni partinin kuruluşunda yer alan isimleri tebrik eden Klingbeil, "Demokratik muhalefet olarak baskılara boyun eğmiyorsunuz. Siyasi ve hukuki baskılara rağmen yolunuza devam ediyor, 2024 yerel seçimlerinde değişim ve demokrasi için oy veren Türkiye'deki insanlara yeni bir umut oluyorsunuz" dedi.

Avrupa'nın "istikrarlı ve hukuk devletine bağlı bir Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu" söyleyen Klingbeil, "Yeni partinizin kuruluşu şunu gösteriyor: Türkiye'deki demokratlar mücadeleden vazgeçmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI ENDİŞE VERİCİ"

Mektubunda Türkiye'deki yargı süreçlerine de değinen Klingbeil, mahkemelerin "ülkenin en büyük muhalefet partisinin demokratik yollarla seçilmiş organlarını işlevsiz kılmak amacıyla kullanılması" halinde bunun yalnızca bir siyasi partiyi değil, devlet kurumlarına duyulan güveni ve seçme özgürlüğünü de zedeleyeceğini savundu.

Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğunu belirttiği çok sayıda yerel siyasetçinin tutuklanmasını "endişe verici" olarak nitelendiren Klingbeil, SPD'nin Türkiye'deki demokratik muhalefetle dayanışmasını sürdüreceğini ifade etti.

Mektubunu, "Partilerimiz arasındaki güvene dayalı iş birliğini, özgür ve adil seçimlerin, demokratik rekabetin ve hukuk devletinin yeniden olağan hale geldiği bir Türkiye yolunda sürdürmeye devam edelim" sözleriyle tamamlayan Klingbeil, Özel'e "içten dayanışma duygularını" iletti.

Özgür Özel de Klingbeil'in açıklamasını kendi Instagram hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Klingbeil'den YENİ Parti'ye Destek - Son Dakika

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