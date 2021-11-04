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Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor - Son Dakika

Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor

04.11.2021 13:24
Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kaliforniya bölgesinde bulunan Los Angeles'ın 20 km kadar güneyindeki Carson kentinde, nehirden çıkan kötü vatandaşları rahatsız ediyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Carson'daki koku sebebiyle olağanüstü durum ilan etmesini istedi.

ABD'nin en gözde eyaletleri arasında yer alan Los Angeles'taki Carson kentindeki nehir, içerisinde bulunan maddelerin çürümesi nedeniyle etrafa kötü korkular saçmaya başladı. Evden çıkan herkesin fark ettiği koku yüzünden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'dan "Olağanüstü hal ilan edin" çağrısı geldi. Ayrıca gölün temizlenme çalışmalarının uzatılması için de Los Angeles İlçesi Denetim Kurulu'ndan karar çıktı. Bu karar sülfür gazı salarak muhtemelen rahatsız edici kokuya kaynak teşkil eden Dominguez Kanalı'nın temizlenmesi için eyalet ve merkezi hükümetten para isteme sürecini hızlandırmasına imkan sağlayacak.

BÖLGE SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Los Angeles Times Çarşamba günü, yerel makamların şimdiye dek nehrin temizlenmesi için yaklaşık 5,4 milyon ABD doları harcadığını ve temizleme işinin Mart 2022 sonrasına uzaması halinde bu rakamın 50 milyon ila 358 milyon dolara çıkabileceğini belirtti. Geçtiğimiz hafta kendi yerel acil durumunu ilan eden Carson kentinde şu ana dek bin 300'den fazla kişi evlerinden çıkarılarak otel odalarına yerleştirildi.

MİDE BULANTISI VE BAŞ AĞRISI YAŞIYORLAR

Los Angeles İlçesi Denetim Kurulu Üyesi Holly Mitchell Salı günü yaptığı bir açıklamada, "Dominguez Kanalı yakınında bulunan Carson ve civarındaki topluluklarda sayısız vatandaşın mide bulantısı ve baş ağrısı çekmesine ve birçok kişinin evini terk etmesine neden olan bu hiç kaybolmayan sülfürlü koku ortaya çıkalı bir ay kadar oluyor" dedi. Mitchell, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'dan Carson'daki koku nedeniyle olağanüstü durum ilan etmesini istedi.

Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için Olağanüstü hal isteniyor

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için 'Olağanüstü hal' isteniyor - Son Dakika Dünya


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