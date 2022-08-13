Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu

13.08.2022 22:00

Kocasının oğluyla aşk yaşamaya başlaması sonrası tepkilerin odağı haline gelen sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, üvey oğlundan dünyaya getirdiği kız bebeğin ardından ikinci bir bebeği daha olacağını açıkladı.

37 yaşındaki Marina Balmasheva adlı kadın, 7 yaşından bu yana büyüttüğü üvey oğluyla aşk yaşadığını açıklamasının ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Takipçilerinin bu eleştirilerine kulak asmayan ve üvey oğlu Vladimir "Vova" Shavyrin ile evlenen Marina Balmasheva, geçtiğimiz yıl 1 kız bebek dünyaya getirdi.

Üvey oğluyla ilişki yaşayan kadından bir skandal daha! Şimdi ikinci çocuğuna hamile

ŞİMDİ DE İKİNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLE

Marina Balmasheva'dan bir skandal daha geldi. Kocasıyla mutlu olduklarını ve ayrılmayı düşünmediklerini belirten Marina Balmasheva, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Kadının bu paylaşımları da takipçileri tarafından tepki gördü.

Üvey oğluyla ilişki yaşayan kadından bir skandal daha! Şimdi ikinci çocuğuna hamile

ESKİ KOCASIYLA 10 YIL EVLİ KALDI

Rusya'da birçok kişi sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva'nın üvey oğlundan hamile kalması olayına tepki göstermişti. Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği kocasından boşanmış ve kocasının ilk evliliğinden olan oğluyla aşk yaşadığını açıklamıştı. Geçmişte çok kilolu olan ve zayıflama sürecini Instagram'dan paylaşan kadın kısa sürede 400 binin üzerinde takipçi toplamıştı.

Üvey oğluyla ilişki yaşayan kadından bir skandal daha! Şimdi ikinci çocuğuna hamile
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SON DAKİKA: Üvey oğluyla ilişki yaşayan fenomen, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
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