KOLOMBİYA'nın, ABD'den sınır dışı edilen yaklaşık 160 göçmeni taşıyan iki Amerikan askeri uçağını geri gönderdiği bildirildi.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır dışı ettiği göçmenleri taşıyan uçakları ülkesine kabul etmeyeceğini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Kolombiya, ABD'nin Sınır Dışı Ettiği Göçmenleri Taşıyan Uçakları Geri Gönderdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?