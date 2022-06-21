Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık - Son Dakika
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BBC

Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık

21.06.2022 04:09
Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Gustavo Petro'nun ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından barış görüşmelerine yeniden başlamaya istekli olduklarını duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da silahlı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Gustavo Petro'nun ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından barış görüşmelerine yeniden başlamaya istekli olduklarını duyurdu.

Kendisi de eski bir gerilla hareketi mensubu olan Petro, Pazar günkü seçimlerin ardından ülkenin ilk solcu lideri oldu.

Petro, seçim kampanyası boyunca daha önce askıya alınmış barış görüşmelerini yeniden başlatacağı vaadinde bulunmuştu.

BBC'nin Bogota'daki muhabirinin değerlendirmesine göre, Petro'nun bu konuda başarıya ulaşması yüksek bir ihtimal.

Reuters'ın aktardığı yazılı açıklamada siyasi ve silahlı mücadelerinde halen aktif olduğunu belirten ELN, "Örgüt aynı zamanda Şubat 2017'de başlayan barış sürecini devam ettirme eğilimini de sürdürüyor" dedi.

Oyların yüzde 50,4'ünü alarak göreve gelen Petro 7 Ağustos'ta göreve başlayacak. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı, ELN ile yapılacak barış müzakerelerine ek olarak, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile de 2016 yılında yapılan anlaşmaya uyacağı sözünü verdi.

Petro da M-19 gerilla örgütünün eski bir üyesi.

ELN, Petro'nun politik şiddetin üstesinden gelip, istihdam, girişimcilik ve tarımsal reformlarla birlikte barış sürecinin sürekliliği için planlar geliştirmesi halinde halk desteğine sahip olacağını söyledi. Örgüt, ekonomik katılımın Kolombiya'nın marjinalleşmiş toplulukları için genişletilmesini talep etti.

İnsan kaçırma, gasp, uyuşturucu kaçakçılığını ve yasadışı madencilik faaliyetleriyle suçlanan ELN ile daha önceki hükümetler arasındaki barış görüşmeleri, örgütün radikal duruşu ve yapısı nedeniyle ilerlemedi.

1964 yılında kurulan örgütün yaklaşık 2 bin 400 civarında silahlı üyesi bulunuyor. eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos döneminde yapılan son barış görüşmesi de Bogota'daki bir bombalı eylemin ardından sonlandırılmıştı. ELN'in FARC'a kıyasla merkezi bir yönetiminin daha az olduğu düşünülüyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise örgüte tüm rehineleri serbest bırakması çağrısında bulunmuştu. Duque, birçok kişi tarafından barış görüşmelerini başlatmak konusunda gönülsüz olmakla eleştirildi.

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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir 'gerilla' savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir 'gerilla' savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı Son dakika haberi: Latin Amerika liderleri Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro'yu tebrik etti Son dakika haberi: Latin Amerika liderleri Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro'yu tebrik etti
Kaynak: BBC

Güney Amerika, Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Kolombiya'da silahlı örgüt ELN'den barış görüşmeleri için yeşil ışık - Son Dakika
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