KOLOMBİYA'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Kolombiya'da Toprak Kayması: 10 Ölü - Son Dakika
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