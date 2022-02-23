Kolombiya, ilk 24 haftada yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı - Son Dakika
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BBC

Kolombiya, ilk 24 haftada yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı

23.02.2022 12:30
Kolombiya, ilk 24 haftada yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, hamileliğin ilk 24 haftasında yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı.

Kolombiya Anayasa Mahkemesi, hamileliğin ilk 24 haftasında yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı.

Yeni düzenlemeye göre bu zaman diliminde kürtaj yaptıranlara karşı artık yasal süreç başlatılamayacak.

Kolombiya'da 2006 yılından beri kürtaj hakkı ancak tecavüz sonucu hamile kalan veya sağlığı tehlikede olan kadınlara tanınıyordu.

"Tarihi bir zafer"

Kadınlara hamilelikleri konusunda seçim hakkı tanınması gerektiğini savunan aktivistler bu kararı olumlu karşıladı, "Tarihi bir zafer" olduğunu söyledi.

Başpiskopos Jose Luis Rueda ise Katolik Kilisesi'nin "Yaşam hakkının doğal ölüme kadar korunması gerektiğini savunmaya devam edeceğini" ifade etti.

Causa Justa (Adil Hareket) adlı grubun dava açmasıyla meydana gelen bu karar, son yıllarda Meksika ve Arjantin'de de kürtajın yasal hale getirilmesine benzetildi.

Causa Justa'ya göre Kolombiya'da yapılan kürtajların neredeyse yüzde 90'ı gizlice yapılıyor ve kadınların hayatını tehlikeye atıyor.

Pazartesi günü verilen bu karar, kürtajı ceza kanunundan tamamen çıkarmış olmasa da büyük bir adım oldu.

Mahkeme, kongrenin ve hükümetin hamile kadınların haklarını koruyacak, aile planlama servislerini geliştirecek, kürtaj sonrası bakımın önündeki engelleri yok edecek ve evlat edinmenin önünü açacak mevzuat düzenlemeleri yapması gerektiğini ifade etti.

BBC'nin Güney Amerika Muhabiri Katy Watson, bu kararın Katolik olan ve çok muhafazakar değerlere sahip Latin Amerika bölgesi için çok büyük bir adım olduğunu söylüyor.

Watson'a göre Meksika, Arjantin ve Kolombiya'nın kürtajı suç olmaktan çıkarması büyüyen bir hareketin göstergesi olabilir.

Watson aynı zamanda son yıllarda giderek büyüyen aktivist hareketlenmesinin bölgede gerçek değişime yol açtığını ancak mücadelenin henüz bitmediğini söylüyor. En büyüğü Brezilya olmak üzere birçok Latin Amerika ülkesinin hâlâ kürtajı suç olarak saymaya devam ettiğini ekliyor.

Bazı Orta Amerika eyaletlerinde tecavüz ya da ensest söz konusu olsa dahi kürtajın tamamen yasaklanmış olduğunu belirten Watson, cezaevlerindeki birçok kadının düşük yaşadığını anlatıyor.

Kolombiya, ilk 24 haftada yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı
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Son Dakika Dünya Kolombiya, ilk 24 haftada yapılan kürtajı suç olmaktan çıkardı - Son Dakika

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