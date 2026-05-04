Kolombiya\'da kamyon kontrolden çıktı: 3 ölü, 40 yaralı

KOLOMBİYA'nın Popayan kentinde düzenlenen etkinlikte bir kamyonun kontrolden çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Popayan kentinde Bulevar Rose arazisinde düzenlenen 'Monster Truck (Canavar Kamyon) 2026' etkinliğinde, modifiye edilmiş bir kamyon engellerin üzerinden geçerken kontrolden çıkarak izleyicilerin bulunduğu alana girdi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

Polis Müdürü Julian Castaneda, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, kazanın mekanik arızadan kaynaklandığını ve aracın fren sisteminin devre dışı kaldığını söyledi. Castaneda, "Bu özel bir etkinlikti. Yaralı sayısı henüz netleşmedi. Araç bir anda hızlandı ve fren yapılamadı. Sürücünün sağlık durumu ise stabil" dedi.