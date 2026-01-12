Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü

Suriye'de Halep kentinde DSG ile Şam arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kentten çok sayıda kişi ayrılarak göç etmişti.
EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER
Taraflar arasında varılan anlaşma gereği Haleplilerin bir kısmı bugün evlerine geri döndü. Çatışmaların başlamasıyla birlikte Efrin'e göç etmek zorunda kalanlar 8 otobüsle Halep'in Eşrefiye Mahallesi'ne geldi
Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.
YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.
