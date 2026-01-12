Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Komşuda çatışmalar nedeniyle göç edenler evlerine döndü

12.01.2026 22:36
Haber Videosu

Suriye'nin Halep kentinde DSG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalarla nedeniyle kentten ayrılanlar, varılan anlaşma gereği bugün evlerine geri döndü. Çatışmaların başlamasıyla birlikte Afrin'e göç etmek zorunda kalanlar 8 otobüsle Halep'in Eşrefiye Mahallesi'ne geldi.

Suriye'de Halep kentinde DSG ile Şam arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kentten çok sayıda kişi ayrılarak göç etmişti.

EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Taraflar arasında varılan anlaşma gereği Haleplilerin bir kısmı bugün evlerine geri döndü. Çatışmaların başlamasıyla birlikte Efrin'e göç etmek zorunda kalanlar 8 otobüsle Halep'in Eşrefiye Mahallesi'ne geldi

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Muhammet N.N Muhammet N.N:
    Ev alma komşu al demişler ama bizim komşular hep savaşta. Gürcü biter Ermeni başlar o biter Suriye o biter İran o biter Ukrayna , nasıl bi coğrafya. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
