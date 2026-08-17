Kongo\'da Ebola Ölümleri 2,325\'e Ulaştı

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 325'e yükselerek, ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sağlık makamları tarafından yayınlanan son durum raporuna göre, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 945 doğrulanan vaka kayıtlara geçerken 2 bin 325 kişi yaşamını yitirdi. Son verilerle birlikte salgındaki ölüm oranı yüzde 47 olarak açıklanırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 2018-2020 yıllarında ülkenin doğusunda yaşanan salgındaki kayıpları geride bıraktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2018-2020 salgınında 3 bin 481 vaka tespit edilmiş ve 2 bin 299 kişi hayatını kaybetmişti.