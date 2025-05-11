Kongo\'da Sel Felaketi: 62 Ölü

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletine bağlı Fizi bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti ve 30 kişi yaralandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı ve birçok kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, felaketin ciddi maddi kayıplara yol açtığı, çok sayıda tarım arazisinin yok olduğu ve eğitim faaliyetlerinin sekteye uğradığı aktarıldı.