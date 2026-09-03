Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımayı planlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planlıyor. Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve İsrail Başbakanı Netanyahu, diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla ortak deklarasyon yayımladı.

(ANKARA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planlıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun 1 Eylül'de İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından Kongo ve İsrail tarafından ortak deklarasyon yayımlandı.

Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirme ve işbirliği bağlarını pekiştirme" kararı aldığına yer verilen deklarasyonda, İsrail'in Kinşasa'da yerleşik bir büyükelçilik açması ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması amacıyla görüşmeler yapılacağı bildirildi.

İsrail, Kudüs'ü başkent olarak kabul ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) ile birçok ülke ise Kudüs'ün statüsünün İsrail-Filistin barış müzakereleri neticesinde belirlenmesi gerektiğinden hareketle İsrail'deki büyükelçiliklerini Tel Aviv'de bulunduruyor.

Kaynak: ANKA

İsrail Büyükelçiliği, Dış Politika, Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 22:03:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement