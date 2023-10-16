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Kongo Nehri'nde Tekne Kazası: En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 167 Kişi Kayboldu - Son Dakika

Kongo Nehri'nde Tekne Kazası: En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 167 Kişi Kayboldu

Son Güncelleme: 16.10.2023 11:51

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde meydana gelen tekne kazasında en az 40 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi kayboldu. Mbandaka kasabasındaki limandan Bolomba yönüne ilerleyen tekne, aşırı yük nedeniyle yan yattı ve battı. Kazada yaklaşık 190 kişi kurtarıldı, ancak arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Bu tür deniz kazalarının sıkça yaşandığı dönemde teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşınması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi kayboldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Equateur eyaletine bağlı Mbandaka kasabasındaki limandan gece saatlerinde ayrılarak Kongo Nehri üzerinden Bolomba yönünde ilerleyen tekne alabora oldu.

Kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi kayboldu.

Yaklaşık 190 kişinin kurtarıldığı kazada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kalkıştan birkaç saat sonra teknenin aşırı yük nedeniyle ilerlemekte zorluk çektiği ve mürettebatın dengeleme girişimi sırasında teknenin yan yattığı ve tamamen battığı belirtiliyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür deniz kazalarına teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları sebep oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kongo Nehri'nde Tekne Kazası: En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 167 Kişi Kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kongo Nehri'nde Tekne Kazası: En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti, 167 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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