Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı
Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı

Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı
26.02.2026 09:04  Güncelleme: 09:09
Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı
Çin'de köprüden atlayarak intihar etmek isteyen bir adam polis ekiplerini harekete geçirdi. Görevliler yavaş yavaş aşağı inerek kendilerinden kurtulmaya çalışan adamı hep birlikte ipten aldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Çin'de bir köprüde korku dolu anlar yaşandı. Köprünün korkuluklarına çıkarak kendini aşağı bırakmak isteyen bir adam, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİSLE KONUŞMAYI REDDETTİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, köprünün dış kısmında tehlikeli bir noktada duran adam uzun süre polisle konuşmayı reddetti ve kendisini yaklaştırmamaya çalıştı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri köprü trafiğini durdurdu, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu ve kurtarma ekiplerini hazır bekletti.

Polis ekipleri, ani bir müdahalenin riski artırabileceğini değerlendirerek kontrollü bir plan uyguladı. Bir grup görevli köprünün üst kısmından halatlarla aşağı doğru sarkarken, diğer ekipler adamın dikkatini dağıtmak için konuşmayı sürdürdü. Adamın dengesini kaybetme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de aşağıda hazır bekledi.

ANİ HAMLEYLE GÜVENLİ NOKTAYA ÇEKTİLER

Görüntülerde, görevli polislerin yavaş yavaş aşağı indiği ve adamı ani bir hamleyle tutarak güvenli noktaya çektiği anlar yer aldı. Kurtarma sırasında kısa süreli arbede yaşansa da ekipler koordineli şekilde hareket ederek şahsı ipten almayı başardı. Müdahalenin ardından adam sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yerel basın, son dönemde Çin'de benzer intihar girişimlerinde artış yaşandığına dikkat çekiyor. Uzmanlar ekonomik baskılar, işsizlik ve psikolojik sorunların bu tür vakalarda etkili olabileceğini belirtiyor. Yetkililer ise kriz anlarında profesyonel müzakere ve koordineli müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Güvenlik, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Köprüde can pazarı! Atlamak üzereyken polisler son anda ipten aldı - Son Dakika
