Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti

Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
03.03.2026 11:26  Güncelleme: 11:30
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmunuel Macron'un nükleer caydırıcılık konuşması için Île Longue'a giderken Dassault Falcon uçağıyla Mont Saint-Michel Körfezi üzerinde 4 Rafale eşliğinde uçması gündem oldu.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer caydırıcılığa ilişkin konuşması öncesi yaptığı uçuş gündem oldu. Macron, konuşmasını gerçekleştirmek üzere Île Longue'a giderken Dassault Falcon tipi uçağına 4 Rafale savaş uçağı eşlik etti.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Macron'un uçağının Mont Saint-Michel Körfezi üzerinde Rafale jetleriyle birlikte uçtuğu anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler, Fransa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesine yönelik sembolik bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

NÜKLEER CAYDIRICILIK VURGUSU

Île Longue, Fransa'nın denizaltı konuşlu nükleer caydırıcılık sisteminin kritik merkezlerinden biri olarak biliniyor. Macron'un burada yapacağı konuşmanın, artan küresel gerilim ortamında Fransa'nın savunma doktrinine ilişkin önemli mesajlar içermesi bekleniyor.

SAVAŞ GÖLGESİNDE STRATEJİK MESAJ

Orta Doğu'daki çatışmaların küresel güvenlik dengelerini etkilediği bir dönemde gerçekleşen uçuş, Paris yönetiminin nükleer kapasite ve savunma hazırlığı konusunda kararlılık mesajı verdiği şeklinde değerlendirildi. Fransa'nın NATO içindeki rolü ve Avrupa güvenliği bağlamında atacağı adımların da dikkatle takip edildiği belirtiliyor.

