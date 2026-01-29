Korkunç görüntüler! Hindistan\'da çığ evleri böyle yuttu

Hindistan'da dağlık bölgede meydana gelen çığ felaketi, saniyeler içinde yerleşim yerlerini beyaz bir örtünün altına gömdü.

Dağın yamacından kopan dev kar kütlesinin evlerin üzerine yıkıldığı anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından dehşet içinde kaydedildi.

ÇIĞ EVLERİ BÖYLE YUTTU

Görüntülerde, zirveden büyük bir hızla aşağı süzülen kar kütlesinin dev bir toz bulutu oluşturarak binalara çarptığı görülüyor.

CAN KAYBI YOK

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, büyük bir şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Yetkililer, binalarda ciddi bir yapısal hasar meydana gelmediğini, yalnızca dış kısımlarda ve çevre düzenlemelerinde ufak çaplı zararlar oluştuğunu bildirdi.