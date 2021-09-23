Korona aşısı yenilebilir şekilde üretilebilecek

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California Riverside Üniversitesi'nden (UCR) araştırmacılar, yenilebilir aşılar üretmeye başladıklarını açıkladı. Projeye kapsamında, UCR'de görevli uzmanlar marul ve benzeri bitkilerden COVID-19 ile mücadelede önemli etkileri olabilecek yenilebilir aşılar üretmeye başlayacak. UCR Botanik ve Bitki Bilimi Bölümü'nden Prof. Juan Pablo Giraldo yaptığı açıklamada, proje başarılı olursa tek bir bitkinin tek bir kişiyi aşılamaya yetecek kadar mRNA üretebileceğini belirtti.

"İNSANLARIN BAHÇELERİNDE YETİŞTİREBİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre bilim insanları, Pfizer-BioNTech ve Moderna COVID-19 aşılarını geliştirmek için kullanılan teknolojinin aynısını sebzeler üzerinde denemeye başladı. Giraldo, ''Bu deneyi ıspanak ve marulla test ediyoruz. Bu sayede, insanların kendi bahçelerinde aşı yetiştirebilmesine yönelik uzun vadeli hedeflerimiz var" dedi.

UCR'de projeyi yöneten isimlerden Prof. Nicole Steinmetz mRNA nın bitkilerin içinde nasıl gelişeceği konusunda yaptığı açıklamada, ''Bitkilerde bulunan kloroplastlar fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Bizim fikrimiz, bitkilerde gen aktarımı için doğal olarak oluşan nanopartiküllerin kloroplastlara gitmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

YOKSUL ÜLKELER İÇİN UMUT IŞIĞI

Yenilebilir koronavirüs aşısını insanların kendi evlerinde bile yetiştirebileceğini söyleyen uzmanlar, yeni aşının yoksul ülkeler için bir dönüm noktası olacağını söyledi

AŞIYA OLAN TEREDDÜTLERİ AZALTABİLİR

Yeni geliştirilen yöntemin aşı karşıtlarının tereddütlerini de azaltması bekleniyor. Özellikle iğneden çekinen ve aşının yan etkilerinden korkanlar için geliştirilen yöntemin oldukça etkili olması bekleniyor. Haziran 2021'de Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışma, insanların iğne korkusu yaşamamaları halinde aşı tereddütünün %10'un üzerinde azalabileceğini göstermişti.

Ulusal Bilim Vakfı da yenilebilir aşı projesine 500 bin dolarlık destek sağladıklarını duyurdu.