ABD'de yapılan araştırmada koronavirüsten ölenlerin beyni açıldı! Ortaya çıkan manzara şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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ABD'de yapılan araştırmada koronavirüsten ölenlerin beyni açıldı! Ortaya çıkan manzara şaşkınlık yarattı

01.01.2023 09:50
ABD'de yapılan araştırmada koronavirüsten ölenlerin beyni açıldı! Ortaya çıkan manzara şaşkınlık yarattı

ABD'de gerçekleştirilen bir araştırmada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların otopsi yoluyla beyinleri açıldı. Doktorlar, hastaların beyinlerinde dahi virüse saptanması sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadılar.

Koronavirüs salgını dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Bir yandan salgının etkileri devam ederken, diğer yandan salgınla ilgili araştırmalar da sürüyor. ABD'de yapılan bir araştırma, hastalığın ürkütücü boyutlarını bir kez daha gözler önüne sürdü.

44 KİŞİNİN OTOPSİ SONUÇLARI İNCELENDİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi.

Tamamı Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı. Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti. Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı.

BEYİNDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti. Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı.

SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi. Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın "az" olduğu sonucuna ulaşıldı.

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Koronavirüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de yapılan araştırmada koronavirüsten ölenlerin beyni açıldı! Ortaya çıkan manzara şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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