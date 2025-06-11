Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı - Son Dakika
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Dünya

Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı

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Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
11.06.2025 14:17
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Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
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Avustralya'da Qantas Havayolları'nda çalışan 51 yaşındaki Olivia Hristovska, uçağa biniş köprüsünden yüksekten düşerek ağır yaralandı. Dengesini kaybederek düşen Hristovska'nın omurgası kırıldı ve akciğeri ağır hasar gördü. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kızları olayı Qantas'tan değil, doktorlardan ve medyadan öğrendiklerini belirtti. Olayın ardından Yeni Güney Galler İş Güvenliği Kurumu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avustralya'da Qantas Havayolları'nda çalışan bir kadın, uçağa biniş köprüsünden (körük) yaklaşık 6 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Omurgası kırılan ve akciğeri ağır hasar gören kadının hayati tehlikesi devam ederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sydney Havalimanı'nda 3 Mayıs'ta yaşanan olayda, müşteri deneyimi süpervizörü 51 yaşındaki Olivia Hristovska, uçak köprüsünün duvarındaki görüş pencerelerinden dışarı bakarken dengesini kaybedip düştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Olivia'nın körüğün duvarındaki boşluklara doğru eğildiği ve zeminle duvar arasında büyük bir boşluk olduğundan habersiz olduğu görülüyor. Bir adım daha attığında ise dehşet verici bir şekilde aşağı düştü.

Kazanın ardından Olivia'nın kızları Monique ve Sienna, annelerinin durumunu Qantas'tan değil, doktorlardan ve medyadan öğrendiklerini belirterek büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Qantas'ın kendilerini hala bilgilendirmediğini iddia eden aile, 27 yaşındaki Monique'in ifadesiyle, annelerinin hastaneden taburcu olmasına rağmen "hayatını değiştiren" kalıcı hasarlarla mücadele ettiğini belirtti. Monique, Nine News'e verdiği röportajda, "Kemikler iyileşebilir ama beyin... Bilemezsiniz. Kimliğini kaybetti," sözleriyle yaşadıkları acıyı dile getirdi. Monique ve Sienna, şu anda annelerinin tam zamanlı bakıcılığını üstleniyor.

Olivia Hristovska'nın, uçak köprüsünün kepenk duvarının raylarından çıkmasıyla oluşan bir boşluktan düştüğüne inanılıyor. Sydney'deki Royal Prince Alfred Hastanesi'ne kaldırılan Hristovska, burada yapay komaya sokuldu. O dönemde bir arkadaşı, "Beyninde kanama var, köprücük kemiği kırık, kaburgaları kırık ve muhtemelen leğen kemiği de kırık," ifadeleriyle durumun ciddiyetini açıklamıştı.

LinkedIn profiline göre Olivia, Qantas'ta 14 yıldır çalışıyordu. Bir Qantas çalışanı, kazanın havalimanı personelini de derinden etkilediğini ve travma yarattığını belirtti.

Safework NSW (Yeni Güney Galler İş Güvenliği Kurumu), olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve devam ettiğini doğruladı. Ancak soruşturmanın tamamlanmasının iki yıl sürebileceği de eklendi. Sydney Havalimanı ise uçak köprülerinin düzenli olarak denetlendiğini ve "planlı sistematik önleyici bakım programı" kapsamında bakımlarının yapıldığını bildirdi.

Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı

Avustralya, Havacılık, 3-sayfa, Galler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı - Son Dakika

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