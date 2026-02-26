Koruma altındaki şahine içki içiren genç, cezadan kaçamadı - Son Dakika
Koruma altındaki şahine içki içiren genç, cezadan kaçamadı

26.02.2026 21:55
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan 25 yaşındaki Cesar Gustavo Diaz, koruma altındaki bir şahini yakalayıp alkol içirdiği görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Hayvanlara kötü muamele suçundan hapis cezasına çarptırılan Diaz, ayrıca 5 yıl boyunca hayvan bulundurma yasağı ile 10 yıl ateşli silah bulundurma yasağına tabi tutuldu.

Sosyal medyada video çekmek uğruna koruma altındaki bir şahini yakalayıp zorla alkol içiren genç bir adam, cezadan kaçamadı. Mahkeme sadece hapis cezası vermekle kalmadı; 25 yaşındaki gence şahsa 5 yıl boyunca hayvan bulundurma yasağı ve 10 yıl silah yasağı getirdi.

HAYVANLARA KÖTÜ MUAMELE SUÇU İŞLEDİ

ABD'nin Los Angeles kentinde, koruma altındaki bir şahine alkol içirdiği görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkan 25 yaşındaki Cesar Gustavo Diaz, hayvanlara kötü muamele suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW) tarafından yapılan açıklamaya göre Diaz, Haziran 2025'te South Whittier'daki Amelia Mayberry Parkı'nda genç bir Cooper şahini yakaladı. Daha sonra YouTube'da yayımlanan bir videoda, Diaz'ın kuşun ağzına yeşil renkli bir kokteyl kabından alkol döktüğü görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerinevatandaşlar CDFW'yi bilgilendirdi. Kurumun Özel Operasyonlar Birimi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında beş ayrı arama emri uygulandı. Yetkililer, Los Angeles İlçe Şerif Departmanı'nın Güvenli Sokaklar Operasyonu biriminin de desteğiyle Diaz'ın kimliğini tespit etti.

45 GÜN HAPİS, 12 AY DENETİMLİ SERBESTLİK

Mahkeme, 19 Şubat'ta hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul eden Diaz'ı 45 gün hapis ve 12 ay denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.

CDFW'nin açıklamasına göre Diaz'a ayrıca, 20 gün kamu hizmeti, 24 seanslık hayvanlara karşı acımasızlık danışmanlık programını tamamlama zorunluluğu, 5 yıl hayvan bulundurma yasağı, 10 yıl ateşli silah bulundurma yasağı, 220 dolar para cezası ve mahkeme masraflarını ödeme cezası verdi.

