Kosova'da Türk Partileri Arasında Gerilim

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(ANKARA) - Kosova'da geçen pazar günü yapılan seçimlerin ardından parlamentoda Türk azınlığa ayrılan iki koltuktan biri üzerine rekabet devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi, iki koltuktan birini garantileyen Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) 20 yıldır elinde tuttuğu koltuklardan birini kaybedebileceğini söyledi. Simitçi, son seçimlerde KDTP'nin popülerliğini önemli bir oranda kaybettiğini ancak bunu kabul etmek istemediğini, bu durumun iki Türk partisi arasında gerilimin tırmanmasına neden olduğunu ifade etti.

Kosova'da pazar günü yapılan seçimlerin ardından 120 kişilik parlamentoda yer alacak iki Türk milletvekilinden birinin Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) olacağı kesinleşti. Diğer Türk milletvekili koltuğunu hangi partinin dolduracağı üzerine belirsizlik sürüyor. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun birkaç gün içerisinde resmi sonuçları açıklaması beklenirken; ülkedeki Türk azınlık içerisinde popüler iki parti olan KDTP ve YTHP arasındaki gerilim yükseliyor.

ANKA Haber Ajansı'ına konuşan YTHP Genel Başkanı Ertan Simitçi, KDTP'nin 20 yıldır parlamentoda Türklere ayrılan iki koltuğu elinde tuttuğunu ancak Türk azınlığı iyi bir şekilde temsil edemediğini ileri sürdü. KDTP bu seçimlerde yüzde 0.55 oy alırken, 2021 yılında yapılan seçimlerde yüzde 0.74 oy almıştı. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen ülkedeki Türk azınlık arasında hızla popülerlik kazanan YTHP ise oyların yüzde 0.24'ünü kazandı.

Simitçi, henüz bir kısmı sayılan oylara eklenecek yurt dışı oylarında birkaç yüz daha oy almayı başarırlarsa ikinci koltuğun YTHP tarafından kazanılabileceğini söyledi. Kosova'daki seçim sistemine göre; YTHP, Türk azınlık arasında birinci parti olan KDTP'nin oy oranının yarısı kadar oy alırsa Türklere ayrılan ikinci koltuğu alabilecek.

Simitçi: "KDTP Genel Başkanı Fikrim Danka YTHP'nin milletvekili adayına saldırdı"

KDTP ve YTHP arasındaki gerilim, aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Bakanı olan KDTP Genel Başkanı Fikrim Danka'nın gözaltına alınmasına yol açan bir gerginliğe neden oldu. Simitçi, KDTP Genel Başkanı Danka'nın iki parti arasında ikinci koltuk krizi nedeniyle YTHP'nin milletvekili adayı ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Arda Maloku'ya saldırdığını söyledi. Simitçi, Danka'nın Maloku'nun şikayeti üzerine pazar günü gözaltına alındığını ve bugün serbest bırakıldığını belirtti.

Kosova Parlamentosu'nda toplam 120 milletvekili bulunuyor. Çok sayıda etnik grubun yaşadığı ülkede, bu milletvekillerinden 100'ü Arnavutlardan seçilirken, 10 koltuk Sırp azınlığa, 3 koltuk Boşnak azınlığa, 2 koltuk Türk azınlığa ve kalan koltuklar da diğer azınlıklara ayrılıyor.