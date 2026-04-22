Kosova ile Ticari İlişkiler Güçleniyor

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Priştine'de, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova Başbakanı Sayın Albin Kurti ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; köklü dostluğumuzun ve kararlı siyasi irademizin, ekonomiye, ticarete ve yatırımlara yansıyan somut kazanımlarını kapsamlı biçimde ele aldık. 1 milyar dolar eşiğine dayanan ticaret hacmimizi artık bir hedef değil, aşılacak bir basamak olarak görüyor; bu ivmeyi katlayacak yeni ortak hedeflerde buluşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Kosova ile ilişkilerimizi sadece bugünün değil, yarının da kazananı kılacak şekilde; ticaretten yatırıma, her alanda daha derin, daha güçlü ve daha stratejik bir iş birliğiyle büyütmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.