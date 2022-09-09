İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de 10 günlük yas ilan edildi.
Sosyal medyada bir tweet olay oldu. Kraliçe'nin ölüm tarihini günü gününe bilen bir Twitter kullanıcısı, Kral Charles için de ölüm tarihi verdi.
Aylar öncesinden atılan tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini söyleyen Twitter kullanıcısı, Kral Charles'ın da 28 Mart 2026'da vefat edeceğini iddia etti.
Tweet'in viral olmasının ardından, Twitter kullanıcısı hesabını gizliye alıp profilindeki fotoğrafı da kaldırdı.
Son Dakika › Dünya › İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bilen esrarengiz kullanıcı, Charles için de ölüm tarihi yayınlamış - Son Dakika