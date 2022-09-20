2. Elizabeth'in cenazesine giden Kanada Başbakanı Justin Trudeu'nun otelde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine birçok devlet başkanı, eşi ve davetli katıldı. 2000'in üzerinde kişinin katıldığı törende, Kanada Başbakanı Justin Trudeu da davetliler arasındaydı.

OTEL LOBİSİNDE EĞLENDİ

Trudeu'nun kaldığı otelde yaptıkları tepkilere yol açtı. Londra'da bulunan Kanada Başbakanı Trudeu'nun otel lobisinde eğlendiği görüldü. Piyano çalan bir adamın yanında duran Trudeu, şarkı söyledi. Trudeu'nun şarkı söylerken oldukça eğlendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Başbakan'ın İngiliz rock grubu Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısını söylediği anlaşılıyor. Görüntüler otelde bulunanlar tarafından kaydedildi. Trudeu'nun hareketlerine ise tepki yağdı.