2. Elizabeth'in cenazesine giden Kanada Başbakanı Justin Trudeu'nun otelde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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2. Elizabeth'in cenazesine giden Kanada Başbakanı Justin Trudeu'nun otelde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

20.09.2022 11:07

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine dün 2000'in üzerinde davetli katıldı. Katılanlar arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeu da vardı. Ancak Trudeu'nun kaldığı otelde eğlendiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Trudeu'nun bu hareketi saygısızlık olarak nitelendirilirken çok sayıda tepki aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine birçok devlet başkanı, eşi ve davetli katıldı. 2000'in üzerinde kişinin katıldığı törende, Kanada Başbakanı Justin Trudeu da davetliler arasındaydı.

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OTEL LOBİSİNDE EĞLENDİ

Trudeu'nun kaldığı otelde yaptıkları tepkilere yol açtı. Londra'da bulunan Kanada Başbakanı Trudeu'nun otel lobisinde eğlendiği görüldü. Piyano çalan bir adamın yanında duran Trudeu, şarkı söyledi. Trudeu'nun şarkı söylerken oldukça eğlendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Başbakan'ın İngiliz rock grubu Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısını söylediği anlaşılıyor. Görüntüler otelde bulunanlar tarafından kaydedildi. Trudeu'nun hareketlerine ise tepki yağdı.

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Son Dakika Dünya 2. Elizabeth'in cenazesine giden Kanada Başbakanı Justin Trudeu'nun otelde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. Elizabeth'in cenazesine giden Kanada Başbakanı Justin Trudeu'nun otelde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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