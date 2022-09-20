Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine birçok devlet başkanı, eşi ve davetli katıldı. 2000'in üzerinde kişinin katıldığı törende, Kanada Başbakanı Justin Trudeu da davetliler arasındaydı.
Trudeu'nun kaldığı otelde yaptıkları tepkilere yol açtı. Londra'da bulunan Kanada Başbakanı Trudeu'nun otel lobisinde eğlendiği görüldü. Piyano çalan bir adamın yanında duran Trudeu, şarkı söyledi. Trudeu'nun şarkı söylerken oldukça eğlendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Başbakan'ın İngiliz rock grubu Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısını söylediği anlaşılıyor. Görüntüler otelde bulunanlar tarafından kaydedildi. Trudeu'nun hareketlerine ise tepki yağdı.
Son Dakika › Dünya › 2. Elizabeth'in cenazesine giden Kanada Başbakanı Justin Trudeu'nun otelde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika