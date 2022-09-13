Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için tepki çeken uygulama! Başbakanlık duyurdu - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için tepki çeken uygulama! Başbakanlık duyurdu

13.09.2022 14:19

Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine çok fazla devlet başkanının katılacağı düşünülürken uygulanacak güvenlik protokolü ise tartışmaların odağında... İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın sözcüsü, cenazeye katılan liderlere yönelik güvenlik protokolünün çeşitlilik göstereceğini ifade etti.

İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine hazırlanıyor.19 Eylül'de gerçekleşecek törene birçok devlet başkanının katılacağı düşünülüyor. İngiltere halkının da yoğun ilgi göstermesi beklenen törende güvenlik önlemleri tartışılıyor. İngiltere Başbakanı Truss'un sözcüsü, protokol önlemlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

''LİDERLERE FARKLI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYGULANABİLİR''

Dün yapılan güvenlik önlemlerinde liderlere özel araç verilmeyeceğini söyleyen İngiltere'den yeni açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Truss'un sözcüsü yaptığı açıklama da cenazeye katılan liderlere yönelik güvenlik protokolünün çeşitlilik göstereceğini belirtti. Her lidere farklı önlemlerin uygulanması beraberinde yeni tartışmaları getirmesi bekleniyor.

ÖZEL UÇAK VE ZIRHLI ARAÇ YOKTU

İngiltere'den dün yapılan açıklamada, 'Mümkünse', yabancı liderlerin İngiltere'ye ticari uçuşlarla gelmeleri gerektiğini tavsiye edilerek, özel jetle seyahat etmekte ısrar eden liderlerin Londra çevresindeki "daha az yoğun havaalanlarına" yönelmeleri gerektiği belirtildi.

LİDERLER TOPLU OTOBÜSLE GİDECEK

Dünya liderlerine ayrıca 19 Eylül'de Westminster Abbey'deki cenazeye katılmak için kendi zırhlı devlet arabalarını kullanamayacakları ve bunun yerine batı Londra'daki bir siteden toplu olarak otobüsle gidecekleri söylenmişti.

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