İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne, annesine diz çökerek veda etti

Kendisini "Yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtıyor! Son paylaşımına tepki yağdı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı bir cenaze arabasıyla Balmoral yazlık konutundan ayrıldı ve Aberdeen, Tayside ve Perth gibi İskoç kasaba ve şehirlerinden geçti.

KORTEJDE KIZI PRENSES ANNE VARDI

Kortejdeki merhum hükümdarın hemen arkasında, eşi Amiral Sir Tim Laurence eşliğinde trajik kayıp karşısında perişan görünen kızı Prenses Anne vardı.

TABUT CENAZE ARABASINA TAŞINDI

Kraliçe'nin İskoç malikanesinden gelen çiçeklerden oluşan tek bir çelenkle süslenmiş tabutu, altı bekçisi tarafından cenaze arabasından Kraliçe'nin cenazesi Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşındı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Öte yandan Prenses Anne'nin annesinin tabutuna dokunması ve annesine saygısını diz çökerek göstermesi kraliyet hayranlarını gözyaşlarına boğdu. Prenses Anne'nin bu hareketine yorumlarda geldi. Yorumlar arasında en dikkat çekeni ise "Tanrı'nın sana seni Anne gibi seven bir çocuk vermesi için dua et" ifadeleri yer aldı.