Kraliçenin ölümünü bilen kahinden 2025 için olay kehanet

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis bu kez de 2025 yılı kehanetlerini paylaşarak gündem oldu. İngiltere'de fenomen olan Davis'e göre 2025 yılı birçok sürprize gebe olacak.

"DÜNYA DIŞI VARLIKLAR GÖRÜLECEK"

Davis'e göre iklim değişikliği yoluyla gezegeni yok etmeyi bırakmamıza yardımcı olmaya çalışan dünya dışı varlıklar olarak daha fazla Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) veya UFO görmemiz mümkün.

"UZAYLILAR ARTIK BİZDEN SAKLANMAYACAK"

Dailystar'a açıklamalarda bulunan Davis, "2025'te daha önce UFO olarak bilinen UAP'lerde büyük bir artış görülecek. Uzaylılar artık bizden saklanmayacak, iktidardaki insanlar tarafından yakalanıp esir alındıklarını biliyorlar, bize zarar vermek istemiyorlar. Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bir kez daha gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler. Yani uzaylıların göklerimizde büyük bir artışını göreceğiz ancak 2025'in sonlarına doğru iktidardaki insanların sessiz kalma çabalarına rağmen onlarla fiziksel temasta büyük bir artış göreceğiz" dedi.