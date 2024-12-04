Kraliçenin ölümünü bilen kahinden 2025 için olay kehanet - Son Dakika
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Dünya

Kraliçenin ölümünü bilen kahinden 2025 için olay kehanet

Kraliçenin ölümünü bilen kahinden 2025 için olay kehanet

Medyum olarak tanınan ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in öleceği tarihi bilerek ülkede popüler olan Deborah Davies, bu kez 2025 yılı için dikkat çeken kehanetlerini sıraladı.

04.12.2024 11:42
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis bu kez de 2025 yılı kehanetlerini paylaşarak gündem oldu. İngiltere'de fenomen olan Davis'e göre 2025 yılı birçok sürprize gebe olacak.

"DÜNYA DIŞI VARLIKLAR GÖRÜLECEK"

Davis'e göre iklim değişikliği yoluyla gezegeni yok etmeyi bırakmamıza yardımcı olmaya çalışan dünya dışı varlıklar olarak daha fazla Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) veya UFO görmemiz mümkün.

"UZAYLILAR ARTIK BİZDEN SAKLANMAYACAK"

Dailystar'a açıklamalarda bulunan Davis, "2025'te daha önce UFO olarak bilinen UAP'lerde büyük bir artış görülecek. Uzaylılar artık bizden saklanmayacak, iktidardaki insanlar tarafından yakalanıp esir alındıklarını biliyorlar, bize zarar vermek istemiyorlar. Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bir kez daha gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler. Yani uzaylıların göklerimizde büyük bir artışını göreceğiz ancak 2025'in sonlarına doğru iktidardaki insanların sessiz kalma çabalarına rağmen onlarla fiziksel temasta büyük bir artış göreceğiz" dedi.

3-sayfa, Yaşam, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kraliçenin ölümünü bilen kahinden 2025 için olay kehanet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Huseyin Gurkan:
    ozaman uzun adam duya değil kahinat lideri olur 16 14 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    kralicenin durumu zaten ortadaydi, bu mu kehanet?? Geleceği yalniz Allah bilir, bunlari ihya etmeyin 24 0 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    Zeki mürende bizi görecekmi 14 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    uzaylılar asgari ücrete zam verir mi la onlar yonetse 12 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    SALLA. 9 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    UFO diye, uzaylı diye bir şey yoktur. Dünya dan başka bu koca kainatta bizden başka bir medeniyet yoktur. Evet, evrende yalnızız. Yüce Allah böyle istemiş. Bu tür şeyler fantastik düşünceler. Hanımefendi çok bilim kurgu filmi izlemiş belli ki. 1 6 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    Tıpış tıpış mınış mınış yuvarlanda gel … 4 2 Yanıtla
  • Rasim b:
    bunu yusufta sölemişti kehsnet sayılmaz asrtal seyahat yapıyo kendileri ?? 1 1 Yanıtla
  • Rustem Cile:
    Yarına kadar ne olacağını kimse bilemez,bunu tek kâinatın yaratıcısı yüce Allah bilir 2 0 Yanıtla
  • Tuncer Keleş:
    RABBİM Lütfen bizlere Akıl fikir ihsan eyle Amin 0 0 Yanıtla
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