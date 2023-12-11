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Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi - Son Dakika
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Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, Noel öncesi gelenekselleşen aile pozunu verdi. Çiftin büyüyen çocukları ise son haliyle görüntülenmiş oldu.

Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
11.12.2023 - 11:05,
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Kraliyet ailesinin üyeleri, her yıl Noel zamanı aile pozu vererek bir kart çıkarıyor. Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton, Noel öncesi çocuklarıyla kamera karşısına geçerek geleneksel aile pozunu verdi.Geleneği bozmayan aile, 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 5 yaşındaki Prens Louis ile kamera karşısına geçti. Bebeklikten beri ailenin davetlerinde görüntülenen çocukların büyümesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi

İŞTE YIL YIL AİLE POZLARI

Resmi bayram kartlarını süslemek için kullanılan Noel fotoğrafları, her yıl kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri tarafından Noel kartlarına basılmak üzere yayınlanıyor. Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın geçmiş yıllardaki Noel fotoğrafları da büyük ilgi görmüştü.

Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2022
Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2021
Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2020
Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2019
Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2018
Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2017
Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2016
Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
2015
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Kate Middleton, Magazin, Dünya, Son Dakika

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