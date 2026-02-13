İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı

İngiltere Kraliyet ailesi için yıllarca çalışan bir dekoratörün, Kral Charles'ın çalışmalarına yönelik eleştirilerinin ardından yaşadığı ağır psikolojik yıkım sonucu intihar ettiği, yürütülen soruşturmada ortaya çıktı.

30 YILLIK KRALİYET ÇALIŞANIYDI

Serbest meslek sahibi 63 yaşındaki Chris Eadie'nin, 30 yılı aşkın süre boyunca Sandringham Malikanesi'nde çalıştığı belirtildi. Yakınlarının ifadelerine göre Eadie, yıllarını verdiği Kraliyet projelerinde son dönemde göz ardı edildiğini hissediyordu.

"EN ÜST DÜZEY İŞLER YAPTI"

Eadie'nin, merhum Kraliçe II. Elizabeth ve daha sonra Kral Charles için yürüttüğü çalışmalardan büyük gurur duyduğu aktarıldı. Kardeşi Mark Eadie, Norfolk Adli Tabip Mahkemesi'ne verdiği ifadede, Chris'in Kraliyet ailesi için "en üst düzey işler" yapmış olmaktan her zaman onur duyduğunu söyledi.

PAGODA TABLOSU KRİZİ

Mark Eadie, duruşmada Kral Charles'ın bir pagoda resminden memnun kalmadığını ve bu işin daha sonra başka bir müteahhide verildiğini anlattı.

"Onca emeğine rağmen iş başka birine verildi. Chris bu duruma çok üzülmüştü" diyen Mark, kardeşinin bu gelişmeden derinden etkilendiğini ifade etti.

PRENS VE PRENSES'İN YATAK ODASINI DA BOYAMIŞTI

Mark Eadie, kardeşinin mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle Kraliyet ailesi içinde sık sık önemli işlere seçildiğini belirtti. Bu işler arasında Galler Prensi ve Galler Prensesi'nin yatak odasının boyanmasının da bulunduğunu söyledi.

İŞLERİN AZALMASIYLA YIKILDI

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, son yıllarda yönetim değişiklikleri ve yeni yüklenicilerin devreye girmesiyle Sandringham'dan gelen işlerin azalması, Eadie'yi psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Serbest meslek sahibi olması nedeniyle bu durumun maddi ve manevi baskı yarattığı ifade edildi.

Chris Eadie'nin partneri Joanna, iki çocuk babası olan Eadie'yi 10 Ekim tarihinde Sandringham'daki evlerinin bahçesinde hareketsiz halde buldu. Yapılan otopsi sonucunda Eadie'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ TABİP: RUH SAĞLIĞI ETKİLİ OLDU

Soruşturmayı yürüten adli tabip, olayın kasıtlı bir eylemden ziyade ruh sağlığında yaşanan ciddi bozulmanın sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.