İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
13.02.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Kraliyet ailesi için yıllarca çalışan bir dekoratörün, Kral Charles'ın çalışmalarına yönelik eleştirilerin ardından yaşadığı ağır psikolojik yıkım sonrası intihar ettiği ortaya çıktı. Chris Eadie isimli çalışan 10 Ekim'de evinin bahçesinde ölü bulunmuştu. Soruşturmada konuşan Eadie'nin kardeşi, "Son dönemde Kraliyet projelerinde göz ardı edildiğini hissediyordu, Kral, bir pagoda resminden memnun kalmadı, iş daha sonra başkasına verildi. Tüm bunlar Chris'i derinden etkiledi" dedi.

İngiltere Kraliyet ailesi için yıllarca çalışan bir dekoratörün, Kral Charles'ın çalışmalarına yönelik eleştirilerinin ardından yaşadığı ağır psikolojik yıkım sonucu intihar ettiği, yürütülen soruşturmada ortaya çıktı.

Bir kraliyet dekoratörünün, Kral Charles'ın eserlerine yönelik eleştirilerinin ardından yaşadığı büyük yıkım sonrası hayatını kaybettiği, yürütülen soruşturmada ortaya çıktı. Olay, İngiltere'de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

30 YILLIK KRALİYET ÇALIŞANIYDI

Serbest meslek sahibi 63 yaşındaki Chris Eadie'nin, 30 yılı aşkın süre boyunca Sandringham Malikanesi'nde çalıştığı belirtildi. Yakınlarının ifadelerine göre Eadie, yıllarını verdiği Kraliyet projelerinde son dönemde göz ardı edildiğini hissediyordu.

"EN ÜST DÜZEY İŞLER YAPTI"

Eadie'nin, merhum Kraliçe II. Elizabeth ve daha sonra Kral Charles için yürüttüğü çalışmalardan büyük gurur duyduğu aktarıldı. Kardeşi Mark Eadie, Norfolk Adli Tabip Mahkemesi'ne verdiği ifadede, Chris'in Kraliyet ailesi için "en üst düzey işler" yapmış olmaktan her zaman onur duyduğunu söyledi.

PAGODA TABLOSU KRİZİ

Mark Eadie, duruşmada Kral Charles'ın bir pagoda resminden memnun kalmadığını ve bu işin daha sonra başka bir müteahhide verildiğini anlattı.

"Onca emeğine rağmen iş başka birine verildi. Chris bu duruma çok üzülmüştü" diyen Mark, kardeşinin bu gelişmeden derinden etkilendiğini ifade etti.

PRENS VE PRENSES'İN YATAK ODASINI DA BOYAMIŞTI

Mark Eadie, kardeşinin mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle Kraliyet ailesi içinde sık sık önemli işlere seçildiğini belirtti. Bu işler arasında Galler Prensi ve Galler Prensesi'nin yatak odasının boyanmasının da bulunduğunu söyledi.

İŞLERİN AZALMASIYLA YIKILDI

Mahkemede aktarılan bilgilere göre, son yıllarda yönetim değişiklikleri ve yeni yüklenicilerin devreye girmesiyle Sandringham'dan gelen işlerin azalması, Eadie'yi psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Serbest meslek sahibi olması nedeniyle bu durumun maddi ve manevi baskı yarattığı ifade edildi.

Chris Eadie'nin partneri Joanna, iki çocuk babası olan Eadie'yi 10 Ekim tarihinde Sandringham'daki evlerinin bahçesinde hareketsiz halde buldu. Yapılan otopsi sonucunda Eadie'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ADLİ TABİP: RUH SAĞLIĞI ETKİLİ OLDU

Soruşturmayı yürüten adli tabip, olayın kasıtlı bir eylemden ziyade ruh sağlığında yaşanan ciddi bozulmanın sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardı.

Psikoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:13:20. #7.11#
SON DAKİKA: İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.